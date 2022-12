Oler químico de extintor es normal en el colegio: alumna del Marco Fidel Suárez

El más reciente parte del secretario de Salud de Bogotá, Mauricio Bustamante, confirma que los menores que permanecían hospitalizados luego de la intoxicación en la que otro de los niños murió, serán dados de alta y ya se encuentran fuera de peligro. (Lea también: Detalles de la misteriosa mezcla que causó intoxicación a niños en Bogotá )

Entre tanto, en entrevista con Blu Radio, una de las estudiantes del colegio Marco Fidel Suárez, donde sucedieron los hechos, quien no está en el mismo salón de los menores intoxicados pero sí en el mismo grado, narró que es cada vez más normal el consumo del contenido de los extintores en la institución.

Incluso, contó que, aunque no le han ofrecido, varios estudiantes venían realizando esta actividad.

“Es un líquido y se lo echan en la manga del saco y empiezan a olerlo, con eso es que se drogan, hay muchísimas cosas que se echan y empiezan a oler y oler”, contó la menor a Blu Radio, con autorización de su madre.

Sobre la muerte del niño en las últimas horas, la menor aseguró que fueron tres compañeras quienes le dieron la sustancia.

“Me dijeron que ayer había tres niñas y se pusieron a compartir extintor, que estaba muy cargado y que el niño se pasó y por eso se intoxicó”, dijo la menor.

Finalmente, también aseguró que además de esa sustancia, es comercializada marihuana con el auspicio de padres de familia.

“Hay una niña en el colegio que vende marihuana, que hace 20 o 15 días dejó de vender y que el negocio es de la mamá de ella que estaba en la cárcel y ya salió”, agregó.

“Yo creo que el coordinador debe saber pero la niña que me contó me dijo que no quería embalar a la otra”, finalizó.