Oneida Pinto viajó a EEUU buscando protección de la CIDH

BLU Radio habló con Héctor Carvajal, abogado de la exgobernadora de La Guajira, quien confirmó que Oneida Pinto viajó a Washington buscando protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Sin embargo, hizo énfasis en que Pinto no está huyendo de la justicia.



“La exgobernadora se encuentra en la ciudad de Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando una solicitud de medidas cautelares y naturalmente regresa al país”, manifestó el apoderado.



Según el abogado Carvajal, Oneida Pinto no tiene restricciones para viajar fuera del país, pese a que esa semana fue citada a interrogatorio y actualmente tiene investigaciones en su contra.



“Si puede salir del país en las condiciones que se encuentra la investigación contra ella, naturalmente que sí. Si no fuera posible que ella saliera del país, no hubiera podido salir del aeropuerto”, enfatizó.



Según el abogado, con esa decisión ella demostrará que no tiene nada que ver con las acusaciones que actualmente le están haciendo.