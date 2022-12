ONU alerta por crítica situación de habitantes de Tumaco tras atentados de Farc

Luego de una visita que realizó a Tumaco, Nariño, el coordinador Humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, se mostró “profundamente preocupado” por la catástrofe ambiental y humanitaria provocada por el derrame de crudo que obligó las Farc en la zona el pasado 22 de junio.



Según el vocero de la ONU en el país, cada vez es más urgente desescalar el conflicto para que la población civil no se siga viendo afectada (Lea también: Decir que somos responsables de principal daño ambiental carece de razón: Farc ).



Son cerca de 200.000 personas que no cuentan con el servicio de agua potable -160.000 en Tumaco y 20.000 en zona rural- y decenas más presentan problemas respiratorios y en la piel.



La ONU asegura que no solo es el derrame de crudo provocado por las Farc lo que viene afectando a la población civil.



“A esta crisis socio-ambiental sin precedentes en la región, se añade que las comunidades han sufrido durante años, como lo manifestaron muchas personas, condiciones de pobreza y la contaminación de sus ríos por crudo ilegalmente extraído del oleoducto así como por la aspersión aérea de cultivos de coca con glifosato”, dice la ONU (Lea también: Especial: Biodiversidad, patrimonio de la Nación: botín de guerra en Colombia ).



En ese sentido, Hochschild hizo un llamado a las Farc para “eliminar de su repertorio bélico este tipo de acciones que victimizan a los colombianos más vulnerables”.



Finalmente, asegura que estos ataques terroristas afectan la confianza del proceso de paz.



“Eventos como el de Tumaco tienen un impacto negativo en la ya mermada confianza pública en el proceso de La Habana y refuerzan el escepticismo y el pesimismo sobre la posibilidad de alcanzar un final negociado del conflicto armado”, manifestó (Lea también: Avanza control de gigantesca mancha crudo por atentado de Farc a oleoducto ).



Dice que las agencias y organizaciones humanitarias se ponen a disposición para ayudar a las víctimas y afectados por el atentado terrorista.