ONU confirma petición de Colombia de verificar entrega de armas de Farc

"Puedo confirmar la recepción de una carta sobre este asunto. Sin duda damos la bienvenida al progreso logrado entre el Gobierno de Colombia y las Farc y estamos tratando de apoyar el acuerdo", dijo el portavoz Farhan Haq, preguntado en una conferencia de prensa.



Haq, que dijo que la Secretaría General de Naciones Unidas ofrecerá una reacción más completa a lo largo del día, dejó claro que la organización está "dispuesta a apoyar" los pactos alcanzados en el marco del proceso de paz colombiano.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y su equipo tienen previsto analizar próximamente en mayor profundidad esos acuerdos, explicó el portavoz, que dijo esperar que el Consejo de Seguridad haga lo propio por su parte.



El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este martes el envío de una solicitud al máximo órgano de decisión de la ONU para que organice una misión que verifique el alto el fuego bilateral y definitivo con las Farc, tal y como las partes acordaron en La Habana, sede de las negociaciones para el fin del conflicto.



Santos destacó el carácter "tripartito" de la verificación, que estará compuesta por observadores del Gobierno, de la guerrilla y enviados internacionales procedentes "de los países miembros de la CELAC, es decir, de los países de América Latina y el Caribe".



"¿Y cómo se escogerán los países? Los países los escogerá Naciones Unidas en consulta con la Mesa de Conversaciones de La Habana y siguiendo las prácticas habituales para este tipo de misiones en todos los procesos de paz en el mundo", comentó el presidente colombiano.



Esos precedentes internacionales establecen, por ejemplo, "que no participen los países limítrofes", por lo que quedarían excluidos en principio Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Panamá.



Santos subrayó que se tratará de "observadores no armados", que no será una misión de mantenimiento de la paz de cascos azules y valoró que recurrir al Consejo de Seguridad tiene importantes ventajas, entre las que destacó su agilidad o el hecho de que sea un mecanismo que "garantiza la financiación de la misión".



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Desde Cúcuta el fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre pidió disculpas por el episodio de la muerte de una mujer en una calle de Bogotá cuyo cuerpo no fue levantado a tiempo, sin embargo descartó que los trabajadores del CTI realicen un plan tortuga.



-Fueron capturados los autores materiales del homicidio del ex esposo de la exsenadora María Izquierdo, al parecer los delincuente querían hacer parecer la escena del crimen como un accidente.



-Fue controlada la emergencia ambiental que provocó un derrame de combustible por accidente en Santander.



-Este miércoles se conoció que nuestro sistema solar tendría un nuevo planeta que remplazaría a Pluton.



-Comenzó la tercera etapa del Tour de San Luis, en el que el colombiano Fernando Gaviria porta la camiseta de líder.