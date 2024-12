ONU: dato de 20.000 cuerpos en El Dorado fue presentado por fuentes oficiales

A través de un comunicado, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU ratificó que hay 20.000 cuerpos bajo un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. El organismo aseguró incluso que las autoridades estatales ya conocían de las cifras.

"Un día antes de publicar las revelaciones de los hallazgos preliminares, el Comité las presentó en un encuentro con las autoridades del Estado, lo que constituye una cortesía diplomática que les permite corregir cualquier error factual. No hubo ninguna solicitud relacionada con la cuestión de los cadáveres no identificados, incluida la información sobre el almacenamiento de cadáveres no identificados en el aeropuerto de Bogotá", dice el comunicado.

Cabe recordar que, tras la publicación del informe, diferentes entidades e incluso desde el Gobierno nacional pidieron claridad sobre este, pues según ellos no había certeza de la cifra. "Esta declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país, afectando la confianza en el informe presentado”, afirmaron desde la Cancillería.

A lo anterior se sumó la Procuraduría General Nación, afirmaron que esta era una fosa ficticia, ya que en medio de su visita al aeropuerto no encontraron evidencia alguna. "Recorrimos durante más de cuatro horas los 27 hangares concesionados a Opaín y verificamos que son espacios dedicados exclusivamente a actividades aeroportuarias como mantenimiento de aeronaves, bodegas y talleres. No se encontró evidencia alguna que respalde la afirmación del comité", dijo el procurador delegado, Javier Sarmiento, en entrevista con Mañanas Blu.

Desde la ONU enviaron un último mensaje al Gobierno colombiano. "El Comité recomienda que se hagan esfuerzos igualmente rápidos para abordar todas las demás preocupaciones e informaciones relacionadas con las desapariciones forzadas y los cadáveres no identificados", finaliza el comunicado.