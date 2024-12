Timochenko pide a la ONU examinar los retrasos de la JEP

Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko ’ en su época como líder de las Farc y actual presidente del partido Comunes, dirigió una carta al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, expresando profundas críticas al funcionamiento de esta jurisdicción. En su misiva, también exhortó a la comunidad internacional a intervenir para evaluar los presuntos incumplimientos de la JEP en los plazos acordados.

“Me permito exhortar a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a Cuba y a Noruega, como garantes del acuerdo de paz, y a la comunidad internacional en su conjunto, a examinar con detenimiento lo que viene ocurriendo”, afirmó Londoño. Según él, los retrasos en las investigaciones y juicios que adelanta la JEP evidencian un incumplimiento del acuerdo firmado en 2016.

La respuesta de Londoño surgió luego de que Ramelli, en una entrevista con Blu Radio, advirtiera sobre los límites temporales de la JEP. “Llevamos seis años y diez meses; no queda mucho para investigar. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, señaló Ramelli. Esta declaración generó preocupación entre los comparecientes de la antigua guerrilla, quienes consideran que los procesos en la jurisdicción especial están en riesgo.

Londoño también cuestionó las afirmaciones de la magistrada Xiomara Balanta, quien atribuyó a los firmantes del acuerdo la responsabilidad de los incumplimientos. “No se puede entender que el señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, esté advirtiendo en los medios que el tiempo para sus actuaciones será insuficiente […] Tampoco la manifestación pública de la señora magistrada Xiomara Balanta, en el sentido de que los firmantes somos los mayores responsables de los incumplimientos del acuerdo ”, expresó en su carta.

El líder del partido Comunes acusó a la JEP de gastar dos billones de pesos sin resultados concretos, como sentencias o renuncias a la persecución penal. Advirtió que estas fallas podrían derivar en la intervención de la Corte Penal Internacional y pondrían en peligro los avances logrados en el proceso de paz. “Sus equivocaciones serán caldo de cultivo de nuevas violencias”, concluyó.