Opinar no es un delito: director de Centro de Memoria Histórica

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, respondió a las críticas tras ser citado por sectores de oposición a un debate de control político sobre su gestión.

Tras una intervención de casi dos horas de los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro y Antonio Sanguino exponiendo las razones de la citación en el Congreso, Acevedo aseguró que pensar diferente no es pecado en una sociedad democrática y que sus creencias no han incidido en su gestión como director. Negó que haya querido manipular los informes de memoria sobre el conflicto armado en el país e insistió en que no es un delito opinar.

"Me han acusado a mí del delito de opinión porque el problema es que pienso diferente a ustedes, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso no es esta una democracia? El problema sería que yo impusiera mi punto de vista en la institución que presido", manifestó el director.

“Demuestren, no con mentiras como lo han hecho acá, que yo estoy cambiando la ley, eso está fuera de mi competencia”, dijo.

Por otro lado, Acevedo denunció ser objeto de espionaje por unas conversaciones en una reunión privada que hizo públicas el senador Cepeda. "Las preguntas fueron más de 100, espionaje incluido, no sabía que les gustaba hacer espionaje sobre reuniones institucionales. Eso está prohibido", a lo que el presidente del Senado le solicitó prudencia para seguir.

Según el director, hasta el momento en la nueva vigencia no se han hecho nuevos informes y se han aprobado 18 iniciativas de memoria que están en gestión.

Por su parte, la oposición anunció el envío de una queja disciplinaria a la Procuraduría contra Acevedo y la radicación de un proyecto de ley que proteja la memoria histórica del país.

