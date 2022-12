Opinión de Néstor H. Martínez sobre constituyente era personal: De la Calle

El jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle , descartó la propuesta del saliente ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez , quien aseguró que una asamblea constituyente es inevitable dada la coyuntura por la que atraviesa el proceso de paz.

Publicidad

“Las opiniones del doctor Néstor Humberto Martínez son tremendamente respetables, él tiene un gran significado en la vida pública colombiana. Él mismo sin embargo señaló que no eran opiniones del Gobierno, es su punto de vista, y entre las razones que dio para una supuesta constituyente se refirió a la agilidad. Hay que llegar a los detalles porque también convocar a una constituyente hipotética, de la cual no estamos hablando, tendría demoras; hay que convocar a la población, hay que dictar leyes. Luego dijéramos que eso no es tan sencillo, pero es una opinión tremendamente respetable, pero es una opinión personal”, aseguró De la Calle.

En días pasados, el jefe de la delegación de paz del Gobierno ofreció una rueda de prensa en la que explicó los objetivos de la Comisión de la Verdad, recién creada, la cual aseguró permitirá esclarecer la verdad, “pero eso no compite ni anula las penas”. (Lea también: La Comisión de la Verdad no es a cambio de justicia: Humberto de la Calle )

Publicidad