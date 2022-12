Oposición venezolana teme a estrategias del Gobierno para evadir la Constitución

ante la inminente ausencia del presidente Chávez en la ceremonia de posesión del próximo 10 de enero.

Según López, lo que dicta la constitución es que ante la ausencia de Chávez debería asumir el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pero el Gobierno está preparando el concepto de “continuidad, por las vías de hecho” para que Nicolás Maduro siga en funciones.

Contrario a lo anterior, “llama la atención que el propio Chávez, el 8 de diciembre, dijo que el camino era la constitución”, y que ahora se estén formulando mecanismos para evitar cumplirla. “Esto podría ser el primer paso para una cadena de decisiones por fuera de la legalidad”.

Sobre el papel de la oposición frente a esta coyuntura, López afirmó que el Gobierno está desinformando con un supuesto “desconocimiento al jefe de gobierno”, lo que es falso. “Llamamos a la ponderación y a la estabilidad con respeto a la constitución”, que se espera también que lo cumpla el Gobierno.

Si el 10 de enero no asume Chávez y tampoco el presidente de la Asamblea Nacional, el Gobierno estaría desconociendo la constitución.

“Nosotros (la oposición) estamos muy unidos, no hay señales de fracturas”, no es cierto que haya división y que no estemos a la altura de las circunstancias actuales, quizá sean las facciones del partido de gobierno quienes estén tratando de disputarse algún tipo de liderazgo.