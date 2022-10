Familia de soldado que murió en Tumaco tendría que esperar meses para enterrarlo

La familia del soldado Iván Darío Luna, que murió por una mina antipersona el pasado mes de marzo,, pero hasta hoy no han tenido respuesta.de Iván Darío y por ello no ha sido entregado para su sepultura.Tatiana Marcela Luna,

hermana del soldado, asegura que por la complejidad de los exámenes que se realizan al cuerpo no saben cuándo podrán enterrarlo.

. Nos hemos comunicado con el Ejército Nacional, pero allá también se declaran a la espera del cotejo de las muestras de ADN y no dicen nada más. Esto es muy duro, como familia, tener esta incertidumbre de no saber de su cuerpo y no tener cómo darle una cristiana sepultura”, dijo Tatiana.A la familia