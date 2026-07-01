Matrícula cero y empleo asegurado: Ejército abre convocatoria para nuevos suboficiales

El Ejército abrió una nueva convocatoria para incorporarse como suboficial, una carrera que ofrece, según la institución, beneficios académicos, económicos y laborales desde el inicio del proceso de formación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 5 de agosto para los cursos de Suboficial de Arma y Suboficial Administrativo, programas que se desarrollan en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá.

Entre los beneficios que recibirán los aspirantes seleccionados se encuentran matrícula cero, de acuerdo con la clasificación del Sisbén; bonificación mensual durante el periodo de formación; alojamiento, alimentación y dotación, así como oportunidades de movilidad académica tanto en el país como en el exterior. A esto se suma la posibilidad de incorporarse laboralmente al Ejército una vez culminen sus estudios.

Los jóvenes que ingresen al Curso de Suboficial de Arma recibirán una formación de dos años, periodo tras el cual obtendrán el grado militar y una doble titulación tecnológica. Por su parte, quienes opten por el Curso de Suboficial Administrativo cursarán seis meses de formación militar complementaria, diseñada para fortalecer las competencias adquiridas previamente en sus áreas profesionales.



Una vez culminada la etapa académica, los nuevos suboficiales pasarán a integrar las filas del Ejército y accederán al régimen especial de salud y pensión, además de contar con posibilidades de capacitación permanente y programas de vivienda militar, de acuerdo con el tiempo de servicio y la normatividad vigente.

La convocatoria para el Curso de Suboficial de Arma está dirigida a bachilleres de entre 17 y 24 años. Los aspirantes deberán superar pruebas psicométricas, psicológicas, médicas y físicas, además de entrevistas, visitas domiciliarias y exámenes de poligrafía como parte del proceso de selección.

En el caso del Curso de Suboficial Administrativo, podrán postularse técnicos profesionales y tecnólogos de hasta 29 años y seis meses de edad, quienes deberán acreditar experiencia relacionada con su formación, presentar los resultados de las pruebas Saber TyT y cumplir con los requisitos establecidos por la institución.

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La oferta académica abarca más de veinte áreas del conocimiento, entre ellas Gestión de Servicios de Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo, Regencia de Farmacia, Criminalística y Ciencias Forenses, Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Química, Electricidad, Obras Civiles, Comunicación Gráfica, Mecánica Diésel y Sistemas.

La institución recordó que el proceso de incorporación no requiere intermediarios y que toda la información sobre requisitos, inscripción y etapas de selección puede consultarse a través de los canales oficiales del Ejército.