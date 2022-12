Organización de EE.UU. busca que billetes de 20 tengan el rostro de una mujer

En diálogo con Blu Radio, Bárbara Ortiz, una empresaria neoyorkina que lidera la organización feminista Women on 20s , explicó que su iniciativa busca que la mujer americana tenga más visibilidad y sea reconocida al igual que los hombres, con la impresión de su rostro en el billete de 20 dólares.

“Tenemos precedentes en el dinero y también otros nombres que no fueron presidentes. Pero ahora queremos honrar el centenio del derecho al voto para las mujeres. Todavía no estamos reconocidas por todo lo que hemos dado a nuestro país, no somos como Colombia que tienen a Policarpa Salavarrieta, tenemos heroínas pero no están reconocidas”, indicó.

Bárbara explicó que quieren celebrar los cien años, que se cumplen 2020, del derecho al voto para las mujeres en Estados Unidos, por lo cual asegura que en el billete de 20, que lleva el rostro de Andrew Jackson, debería ir el de una de las cuatro mujeres elegidas por la organización a través de consulta popular.

-Eleanor Roosevelt (1884 - 1962): Redefinió el rol de la Primera Dama y luchó por los derechos humanos.

-Harriet Tubman (c.1822 - 1913): Luchó para abolir la esclavitud.

-Rosa Parks (1913 - 2005): Fue la primera en defender los derechos de las mujeres y desafiar la segregación racial.

-Wilma Mankiller (1945 - 2010): Fue elegida presidente de la población nativa.

“Van más de 300.000 votos en tres semanas a través de redes sociales. La ley dice que estamos iguales, pero cada día encontramos cosas en que no estamos representadas como en cine, en la vida, no tenemos atletas, no estamos reconocidas por muchas cosas”, señaló.

El presidente Barack Obama y el Secretario del Tesoro serán quienes autoricen en determinado caso si se imprime el rostro de la mujer que elijan en estos billetes.