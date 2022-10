Óscar Iván Zuluaga aplaza precandidatura presidencial por escándalo Odebrecht

Óscar Iván Zuluaga anunció que aplazará su candidatura presidencial “hasta tanto no se esclarezcan por completo los interrogantes” sobre la presunta financiación de Odebrecht a su campaña en el año 2014.



El anuncio se da luego de la reunión que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la mañana de este miércoles.



Además, Zuluaga reitera su inocencia y la supuesta honorabilidad de su campaña.



Este es el comunicado:



El día de ayer solicité al expresidente Álvaro Uribe un encuentro personal que llevamos a cabo esta mañana en su casa en Rionegro. Mi propósito era comunicarle de primera mano la decisión de aplazar mi precandidatura presidencial hasta tanto no se esclarezcan por completo los interrogantes sobre la participación de la empresa Odebrecth en el pago de los servicios de Duda Mendonça, asesor de mi campaña presidencial en 2014.



La mía fue una campaña honorable; estoy a disposición de las autoridades competentes para dar cuenta de todas mis actuaciones, como he hecho siempre en mi vida pública. Hoy mi prioridad es la tranquilidad y el buen nombre de mi familia, por encima de toda consideración política.



Seguiré trabajando por la unidad de mi partido, porque Colombia necesita un Centro Democrático fuerte y actuante.



Óscar Iván Zuluaga

8 de marzo de 2017





