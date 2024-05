Otty Patiño sobre constituyente: "Acudir a la voluntad popular es muy importante"

En medio de una rueda de prensa, Otty Patiño se pronunció sobre la iniciativa que ahora impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre utilizar el acuerdo pacto en la Habana en 2016 para así poder llevar a cabo su idea de una Asamblea Nacional Constituyente.

"La constituyente es un término demasiado general, una cosa es una Asamblea Constituyente y otra cosa es promover que el constituyente primario actúe como debe actuar en todo proceso estratégico de voluntad para el país. Acudir a la voluntad popular para legitimar acuerdos e oír la voz de la gente me parece importante", dijo el funcionario.

Frente a este tema, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se pronunció desde el Congreso "a mí no me gusta eso, se lo digo con toda contundencia, o sea que un Gobierno use su poder para extender su propio mandato es antidemocrático, este o cualquier gobierno (...) El doctor Montealegre es un buen jurista, pero en este caso vuelvo a estar en desacuerdo con él, he estado varias veces en desacuerdo, y no estoy de acuerdo con él, no se ha discutido, no se ha hablado, pero esta será mi posición, y yo estoy seguro porque conozco al presidente, y sé que es un demócrata que defiende la Constitución del 91, que no caerá en esos cantos de sirenas", señaló.

Por otro lado, el alto comisionado, también hizo referencia al proceso que avanza con el ELN, diciendo que este grupo se mantiene en una “indecisión” entre la paz y a la vez en mantenerse en la violencia, esto luego de que el comando central señalara que la mesa sigue congelada.

“Esperamos que el congelamiento de la mesa obedezca a un tiempo que ellos necesitan para que definan si avanzan en la paz o se mantienen en las indecisiones”, señaló Patiño.