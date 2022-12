Pacho Santos arma movimiento propio como blindaje jurídico a Centro Democrático

y aseguró que la polémica alrededor del anuncio es “una tormenta en un vaso de agua”.

Santos afirmó que la idea que lanzó este jueves la ha comunicado desde junio pasado advirtiendo los riesgos jurídicos que puede significar el recoger las firmas de manera conjunta.

“Es riesgoso jurídicamente ir todos en la misma plancha porque si uno de los candidatos se cae las firmas también se pueden caer”, aseguró afirmando que en ese escenario la Registraduría podría fallar en su contra por pertenecer a la unidad nacional del presidente Juan Manuel Santos.

Santos insistió en que sí había acuerdo para recoger cada uno sus firmas y “ahí testigos de eso”, contrario a la versión del otro precandidato Óscar Iván Zuluaga.

A Zuluaga le dijo que “una cosa es pedir la visa y otra tenerla” y que no permitirá cuestionen su lealtad al Centro Democrático: “Francisco Santos no va a una candidatura sin el aval de Álvaro Uribe, ni dentro de la sombrilla del Centro Democrático, no juego aparte”.

En el escenario que plantea Santos, cada uno de los tres precandidatos presidenciales deberá recoger por su cuenta y bajo un movimiento aparte 400 mil firmas para poder participar en la consulta interna del Centro Democrático.

“Si nos inscribimos los tres bajo el Centro Democrático para una consulta podemos quedar presos de interpretaciones en la Registraduría”, manifestó Santos y aseguró que su propuesta es un blindaje jurídico para no quedarse “sin el pan y sin el queso”.

Francisco Santos adelantó que el próximo lunes en una reunión con el expresidente Uribe el Centro Democrático definirá la forma como va a escoger a su único candidato presidencial.