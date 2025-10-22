Padres provocan caos en colegio de Tolima tras atacar por error a un estudiante: hay video

Una fuerte indignación ha generado en Colombia un violento incidente ocurrido en la Institución Educativa San Isidoro, en el municipio de El Espinal, Tolima, donde tres padres de familia irrumpieron en el colegio para agredir a un estudiante. Sin embargo, en un inicio, confundieron al menor y atacaron por error a otro alumno que no tenía relación con el conflicto.

El hecho, presenciado por decenas de estudiantes, quedó registrado en video por uno de los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a uno de los hombres sujetando por el cuello de la camiseta a un estudiante mientras lo sacude con fuerza y lo amenaza con gritos y groserías.

“¡Nada… yo seguro te mato!”, se alcanza a escuchar decir a uno de los agresores, visiblemente alterado.

#ATENTOS 🚨 Una grave situación de violencia se reportó en horas de la mañana del lunes 20OCT en Institución Educativa San Isidoro, mpio/Espinal (Tolima) cuando tres padres de familia ingresaron al plantel con un cuchillo y agredieron a un estudiante frente a decenas de alumnos.… pic.twitter.com/1BrVgrnyGL — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2025

Los padres habrían acudido al plantel para enfrentar a un estudiante que presuntamente tuvo un problema con una alumna del colegio. No obstante, al ingresar al lugar, se confundieron de persona y amenazaron al alumno equivocado.



Una vez identificado el joven al que buscaban, la confrontación continuó y uno de los agresores volvió a tomar al estudiante de la camiseta para impedir que escapara, ante la mirada atónita de los demás alumnos.

El personal docente intervino rápidamente para evitar que la situación pasara a mayores y logró separar a los adultos del menor agredido. A pesar de la violencia del hecho, la Fiscalía confirmó que no hubo detenidos tras los hechos.

