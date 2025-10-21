En vivo
Video: carro 'gordofóbico' causa indignación en Argentina

Video: carro 'gordofóbico' causa indignación en Argentina

El registro audiovisual, difundido ampliamente, provocó un debate urgente sobre los límites de la libertad de expresión y la difusión de mensajes discriminatorios.

Carro gordofóbico.png
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Un vehículo que circuló por las calles de Argentina y llevaba en su parabrisas una luz LED con la leyenda “gordas NO” desató una ola de indignación en redes sociales. El registro audiovisual, difundido ampliamente, provocó un debate urgente sobre los límites de la libertad de expresión y la difusión de mensajes discriminatorios.

Para muchos usuarios, se trata de una clara instancia de incitación al odio, pues denigra a un colectivo, las “personas consideradas gordas”, que enfrenta históricamente estigmas y exclusión. Organizaciones de derechos humanos en Argentina ya demandan que la conducción del vehículo sea investigada y sancionada. Otros, en cambio, restan importancia al episodio calificándolo como “una broma” o “una provocación sin mala intención”, actitud que vuelve más complejo el debate sobre dónde termina el chiste y empieza la discriminación.

En este contexto, expertos señalan que el episodio se inscribe en lo que se conoce como gordofobia, un tipo de discriminación basada en el peso corporal que, aunque muchas veces pasa desapercibida, tiene efectos profundos sobre la inclusión social y la dignidad de las personas afectadas. En Argentina, la reflexión sobre estos discursos estigmatizantes ha venido ganando terreno: “La gordofobia es el odio, rechazo y violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las personas gordas por estar fuera de la ‘norma’”, apunta un artículo reciente.

El caso no es aislado. En el país, existe jurisprudencia que aborda mensajes ofensivos o de incitación al odio. Por ejemplo, un ex militar fue imputado por afirmar que “el baúl del Ford Falcon todavía huele a justicia”, lo que las autoridades consideraron una apología de la dictadura y “ejercicio abusivo de la libertad de expresión”. En otro nivel, se observa que los crímenes de odio han aumentado en cerca de un 70 % en Argentina, con víctimas entre las mujeres trans principalmente, lo cual evidencia un contexto de múltiples discriminaciones que se retroalimentan.

La polémica surge además en torno al qué hacer: ¿debe sancionarse al conductor? En Argentina rige la Ley Antidiscriminatoria 23.592, que contempla sanciones para quienes promuevan “la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas” por discriminación. Aunque el mensaje del vehículo no alude a raza, religión o nacionalidad, categorías explícitamente mencionadas, el debate se extiende a si debe incluirse aquí el peso corporal como categoría protegida, o si los discursos que estigmatizan merecen igual atención.

Mientras tanto, el video continúa circulando, y en plataformas el hashtag #GordasNo se convirtió en objeto de críticas y condenas. Para algunos esta visibilidad sirve de llamado de atención: un recordatorio de que las burlas “inofensivas” pueden incubar prejuicios más amplios. Activistas de diversidad corporal advierten que si no se actúa, estos mensajes simbólicos refuerzan la idea de que los cuerpos con sobrepeso “no sirven” o “no deberían estar”, contribuyendo a una cultura de exclusión silente.

