Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Video de mortal pelea de boxeo que jóvenes en Barranquilla recrearon inspirados en combate viral

Video de mortal pelea de boxeo que jóvenes en Barranquilla recrearon inspirados en combate viral

La joven, capturada inicialmente por la muerte de su contrincante, fue dejada en libertad por las mismas autoridades.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

A la espera de los resultados de la necropsia se encuentra la Fiscalía para avanzar en la investigación sobre la muerte de Camilo Andrés Garzón Díaz, el joven de 23 años que perdió la vida en el norte de Barranquilla, tras seguirle el juego a un grupo de amigos que la noche del pasado sábado decidió recrear una pelea de boxeo, como el combate de influencers que en ese momento estaba acaparando la atención del país.

Y es que mientras los ojos estaban puestos en el fugaz combate que enfrentó a Andrea Valdiri con Yina Calderón en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en el barrio Alto Prado de la capital del Atlántico los jóvenes, mientras compartían unos tragos, se pusieron los guantes e intentaron ponerle más emoción a la noche, jugando a los puños como solían hacerlo en el pasado.

Fue así como Camilo Andrés se enfrentó con otra jovencita, Melany Sánchez Cote, de 20 años, pero después de darse varios puñetazos que incluso quedaron grabados en video, él se vio debilitado, como desorientado, y poco a poco se desplomó.

Algunos intentaron auxiliarlo, mientras otros reían y comentaban, pensando que, luego se le pasaría. Hasta le pusieron un abanico para darle aire, pero fue en vano. Entonces, lo llevaron a la clínica y ahí confirmaron su muerte.

Tras el hecho, su contrincante Melany fue capturada por el delito de homicidio culposo, partiendo de que se trató de un accidente. Sin embargo, las autoridades determinaron momentos después que no hubo flagrancia en su captura y fue dejada en libertad.

Entretanto, el cuerpo de Camilo fue trasladado a Bogotá, donde está su familia, para darle sepultura y avanzar en la investigación desde la capital del país.

