Yina Calderón no se saldría con la suya; Andrea Valdiri reveló la dura sanción que debería pagar

El pasado sábado 19 de octubre se celebró la cuarta edición del Stream Fighters, evento organizado por el creador de contenido Westcol, que tuvo lugar en el coliseo MedPlus de Bogotá. La pelea estelar enfrentaba a Andrea Valdiri y Yina Calderón, dos figuras reconocidas en redes sociales por su rivalidad pública, lo que generó una gran expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, el combate tomó un giro inesperado apenas segundos después de comenzar. Yina Calderón decidió abandonar la pelea, quitándose el casco mientras Valdiri permanecía lista para continuar. A pesar de los intentos del equipo técnico y de los organizadores por convencerla de regresar al cuadrilátero, la creadora de contenido se negó rotundamente, por lo que el árbitro declaró ganadora a Andrea Valdiri.

El público, visiblemente molesto, respondió con abucheos y algunos asistentes lanzaron objetos hacia el ring, manifestando su inconformidad con la actitud de Calderón, quien abandonó el evento sin ofrecer declaraciones inmediatas.

La sanción que enfrentaría Yina Calderón tras abandonar la pelea

La decisión de retirarse del combate a menos de 20 segundos de haber iniciado podría traerle serias consecuencias legales a Yina Calderón. Aunque en redes sociales algunos usuarios aseguraron que su acción fue una “jugada inteligente”, al suponer que recibiría el pago por participar sin sufrir sanciones, las declaraciones de Andrea Valdiri apuntan a lo contrario.

Durante una transmisión en vivo, Valdiri explicó que todos los participantes del Stream Fighters firman un contrato con cláusulas específicas, entre ellas una penalidad económica para quienes abandonen la pelea antes del tiempo estipulado. Según afirmó, la multa podría ascender hasta los 196 millones de pesos colombianos.

La bailarina y empresaria también señaló que esta cláusula aplicaba para ambas contrincantes, lo que demostraría la seriedad del evento y su intención de evitar cancelaciones o abandonos que afecten el espectáculo, como ocurrió durante la función del 18 de octubre.

Además, Valdiri lanzó indirectas a Calderón, recordando que la ex participante de varios realities ha enfrentado controversias financieras en el pasado, insinuando que esta situación podría complicar aún más su panorama económico.

Por ahora, no se ha confirmado si Yina Calderón deberá pagar la millonaria multa por incumplir el contrato o si logrará evadir la sanción. Lo cierto es que su abrupta salida del Stream Fighters 4 dejó molestos a los asistentes y generó una nueva ola de críticas hacia su carrera y su comportamiento en eventos públicos.

