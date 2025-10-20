En vivo
Yina Calderón arremete contra Westcol tras perder con Andrea Valdiri: "Me pagó"

Yina Calderón arremete contra Westcol tras perder con Andrea Valdiri: “Me pagó”

Durante una entrevista, Yina Calderón lanzó una fuerte acusación contra el organizador del evento, Westcol.

Yina Calderón arremete contra Westcol tras perder con Andrea Valdiri
Yina Calderón arremete contra Westcol tras perder con Andrea Valdiri
Foto: captura de pantalla Kick - Instagram @Westcol
Por: Redacción BLU Radio
|
20 de oct, 2025

El pasado sábado, 19 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición del Stream Fighters 4, evento organizado por el creador de contenido Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Una de las peleas más esperadas de la noche fue la de Andrea Valdiri contra Yina Calderón, dos figuras con una conocida rivalidad en redes sociales que prometían ofrecer el enfrentamiento más comentado del certamen.

Sin embargo, el combate tomó un rumbo inesperado. Yina Calderón abandonó el ring segundos después de iniciado el encuentro, quitándose el casco mientras Valdiri aguardaba lista para comenzar. Pese a los intentos de Westcol por convencerla de continuar, Calderón se mantuvo firme en su decisión de no pelear.

Andrea Valdiri fue declarada ganadora, mientras el público expresó su descontento lanzando objetos hacia el cuadrilátero, dirigidos principalmente a Yina Calderón.

Yina Calderón arremetió contra Westcol

Horas después del evento, desde La Mansión de Luinny, el nuevo reality de convivencia que protagonizará en República Dominicana, Yina Calderón se pronunció. “Hola, soy Yina, la ‘sayayina’, tu villana favorita, la mujer más polémica en este momento en el país”, dijo ante las cámaras mientras mostraba los moretones que, según ella, le dejó la "pelea" con Valdiri.

Calderón reconoció que había recibido una “pela” de su contrincante, pero explicó que su decisión de abandonar se debió al ambiente hostil que percibió durante el evento.

“Yo tenía que cumplir. Yo quería pelear, pero cuando entro al ring me doy cuenta de que están todos mis haters. Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters”, aseguró.

Durante la misma transmisión, Yina lanzó una fuerte acusación contra el organizador del evento: “Él me pagó para verme vuelta mier** y que me sacaran en una ambulancia”, dijo.

Según la empresaria, el Stream Fighters 4 estaba diseñado para favorecer a Andrea Valdiri y convertir su supuesta derrota en un espectáculo mediático.

Pese al escándalo, Yina Calderón aseguró sentirse satisfecha con la repercusión mediática de la pelea. “Mi amor, ¿cuál Yailin? Aquí no hay Yailin, no hay Karina, no hay Valdiri, no hay Stream Fighters. Acá lo que hay es Yina Calderón”, dijo durante la entrevista con Luinny Corporán, convencida de que fue la figura más comentada del evento.

