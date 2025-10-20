En vivo
Arremetida de Trump a Petro
USO
Consejos de Juventud
Robo Museo Louvre

Cae banda señalada de asaltar camiones repartidores de alimentos en Barranquilla

En total, ocho hombres fueron capturados en diferentes sectores del sur de la ciudad, tres de ellos en flagrancia.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

A partir de una investigación realizada durante 10 meses, la Policía Metropolitana de Barranquilla llevó a cabo un operativo en los barrios El Bosque, La Paz y La Ciudadela, donde capturó a ocho presuntos miembros de una banda delincuencial dedicada al robo de camiones repartidores de alimentos.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que este grupo solía asaltar a los vehículos en momentos en que estos se disponían a abastecer las tiendas y supermercados de los barrios Las Malvinas y Evaristo Sourdís, en el sur de la ciudad.

El oficial sostuvo que tres de las capturas se produjeron en flagrancia, luego de que les hallaron droga y armas en su poder.

"En las diligencias de allanamiento fueron capturadas tres personas más por el delito de tráfico de estupefacientes, al encontrársele más de 100 dosis de bazuco, 300 dosis de marihuana y un arma de fuego traumática", informó el general Urrego.

La Policía detalló que entre los detenidos se encuentran alias ‘El Negro’, quien presuntamente utilizaba su residencia como centro de planeación de las actividades delictivas y almacenamiento de armas de fuego, y alias ‘El Chino’, vinculado al ataque a bala contra una mujer, ocurrida el 12 de septiembre de 2025.

Indicó que los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En conjunto, según la Policía, los procesados suman 22 anotaciones judiciales relacionadas con homicidio, porte ilegal de armas, hurto agravado, lesiones personales, inasistencia alimentaria, violencia contra servidor público, entre otros.

