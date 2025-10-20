Murió joven al recrear pelea de boxeo con amiga en Barranquilla; se habría inspirado en velada viral

En tragedia terminó la simulación de una pelea de boxeo que un grupo de amigos armó en una calle del norte de Barranquilla la noche del pasado, para recrear la velada que en ese momento protagonizaban varias influenciadores y cuyo espectáculo acaparó la atención de Colombia y Latinoamérica.

Mientras los ojos estaban puestos en el fugaz combate que enfrentó a Andrea Valdiri con Yina Calderón en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en el barrio Alto Prado de la capital del Atlántico los jóvenes se pusieron los guantes e intentaron ponerle más emoción a la noche, enfrentándose entre ellos mismos como solían hacerlo en el pasado.

Sin embargo, el desenlace de aquella pelea callejera fue fatal: en medio del juego Melani Salomé Sánchez, de 18 años, le dio un certero golpe en el rostro a su contrincante Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23, y lo dejó inconsciente sobre la vía.

Al notar que Camilo Andrés no respondía y que el golpe había sido más fuerte de lo esperado, sus amigos lo auxiliaron y lo trasladaron a la Clínica de la Costa, donde minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento, pasada la media noche del sábado.



Melani fue capturada por el delito de homicidio culposo, teniendo en cuenta que se trató de una muerte accidental.



Otros casos

En otros hechos judiciales que tuvieron lugar en el área metropolitana de Barranquilla este fin de semana se destaca el ataque a tiros contra una pareja que se movilizaba en un vehículo por el barrio Carrizal, donde la mujer murió y el hombre quedó herido.

La víctima mortal aún no ha sido identificada, pero del hombre se ha establecido que se trata de Keyner Jesús Navarro Solano, de 29 años y quien registra tres anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, ataque al servidor público y porte de estupefacientes. Los móviles son materia de investigación, pero por lo pronto se ha podido determinar que ocurrió en una zona de disputa entre las bandas delincuenciales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Este caso se suma al atentado en el que resultó herido un motocarrista en el municipio de Baranoa, donde delincuentes lo balearon dentro de su vehículo. La víctima, identificada como Ángel de Jesús Miranda Algarín, de 27 años, sufrió dos heridas en el pecho que lo mantienen bajo pronóstico reservado.