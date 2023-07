"Era como mi hijo": uno de los chimpancés que mataron en Bioparque Ukumarí era de Raúl Gasca

Un hecho trágico se registró en la madrugada de este lunes, 24 de julio, en Pereira, Risaralda, luego de que el popular zoológico Bioparque Ukumarí confirmara la muerte de dos de sus chimpancés más queridos del parque, quienes habían escapado del recinto ecológico este domingo.

"Nuestro corazón se encuentra de luto debido a la pérdida de nuestros chimpancés Pancho y Chita. Fueron parte de nuestra familia y los recordaremos por siempre", manifestó el parque en su cuenta de Twitter, quien además informó que este lunes el parque estaría de luto y no prestaría atención al público.

En las últimas horas, trascendió que Pancho, uno de los chimpancés había sido propiedad de Raúl Gasca, del Circo de los Hermanos Gasca. En diálogo con Mañanas Blu, el empresario manifestó que lo donó para cumplir lo establecido por la ley en Colombia.

"De verdad, muy triste, mano. Fíjate que ayer estaba haciendo un en vivo por Instagram y alguien me dijo, ¿ya viste que se escapó un chimpancé del zoológico anoche? Y yo le digo, no, no sé, ¿en dónde lo viste o qué? No, que el alcalde dijo algo que no sé qué y pues ya vi. Y vi que efectivamente unos chimpancés, pero no sabía cuál, porque ahí había tres chimpancés, no dos, habían tres", expresó Raúl Gasca.

Chimpancé Pancho Foto: Suministrada

Gasca explicó que el circo Hermanos Gasca se vio afectado por la ley colombiana que prohibió el uso de animales en los espectáculos circenses, lo que llevó a donar a Pancho al zoológico Ukumarí en Pereira.

"Como todos saben, en Colombia se hizo una ley donde se prohibía trabajar con los animales en los circos. Y teníamos la opción de irnos de Colombia y nunca más volver o dejar de trabajar con los animales. Por tanto, que molestaba a la gente, pues decidimos dejar de trabajar con los animales. Y yo personalmente me encargué de ver que los animales quedaran bien. Que los animales quedaran bien. Y efectivamente nosotros donamos, yo doné a Panchito. Yo lo crie, te puedo decir, prácticamente. Él era mi hijo", afirmó.

El propietario del circo describió cómo Pancho, a lo largo de los años, se había vuelto más agresivo con las personas que no conocía. Aunque él sabía cómo manejarlo, recordó una ocasión anterior en la que Pancho se escapó del anterior zoológico, lo cual llevó al cierre temporal del aeropuerto de Pereira.

Raúl lamentó profundamente que se haya tenido que recurrir a medidas drásticas para controlar a Pancho y evitar un riesgo para la seguridad pública.

"Lo que me rompe el corazón y me pone triste es que lo hayan tenido que matar. Y luego estuve escuchando la entrevista y dice que con fusil y todo, o sea, se me hace muy fuerte", expresó.

Pancho y Raúl Gasca Foto suministrada

Durante la entrevista, Gasca también enfatizó que el lugar donde Pancho y Chita vivían en el zoológico era amplio y adecuado, aunque reconoció que nunca sería suficiente en comparación con su hábitat natural.