Paperos se niegan a levantar el paro hasta tanto no se firme acuerdo en Bogotá

Boyacá afirman que se mantendrán en el lugar hasta tanto no sea firmado y legalizado el acuerdo por el Gobierno.

En el sector de Chipaque,en la vía Bogotá-Villavicencio, en el punto conocido como Abasticos, donde también se concentran los campesinos del sector, los líderes de la protesta han dicho que aunque no habrá bloqueo de la vía no se irán hasta tanto no se concrete el acuerdo.

Los paperos del país anunciaron un paro general para exigir que el Gobierno revise los tratados de libre comercio que están afectando seriamente su sector, entre otras dificultades.

Este martes en la noche se alcanzó un acuerdo verbal entre los líderes del gremio y los representantes del Gobierno, que no se ha alcanzado en la práctica por un círculo vicioso: el Ministerio de Agricultura no firmará hasta tanto los manifestantes no levanten los bloqueos y ellos no se irán los de los puntos hasta tanto no se legalice el documento.