¿Para dónde va el presidente Gustavo Petro? Debate sobre sus últimos discursos

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro, ha generado una creciente controversia con sus declaraciones, en las que ha mencionado que existe un plan para asesinarlo y que fuerzas dentro del "establecimiento" buscan desestabilizar su Gobierno.

Estos discursos han desatado un fuerte debate en la opinión pública y entre analistas políticos. Los panelistas de Mañanas Blu discutieron extensamente sobre los riesgos de estas afirmaciones. Entre las opiniones, está que su retórica podría tener consecuencias tanto para la credibilidad del mandatario como para el clima político en Colombia.

"Me quieren matar", ¿advertencia o exageración?

Uno de los puntos más discutidos en los recientes discursos de Petro es su afirmación de que existe un complot para asesinarlo. Durante una de sus intervenciones públicas, el presidente aseguró que "corren ríos de dinero del narcotráfico” para tumbarlo y que hay un plan en marcha para acabar con su vida.

Sin embargo, esta afirmación, lejos de generar un consenso de preocupación, ha sido vista por muchos como una exageración.

Para algunos, como lo comentó uno de los panelistas de Mañanas Blu, el presidente está banalizando un asunto de suma gravedad.

“Esas exageraciones son las que les quitan fuerza a las palabras del presidente. Porque claro que al presidente de Colombia hay que protegerlo porque hay organizaciones criminales que lo quieren matar de eso. Pues yo creo que a ninguno de nosotros nos cabe duda, bueno, ni al propio Estado, que además le mantiene un operativo de seguridad realmente muy grande y merecido”, opinó Héctor Riveros

Por otro lado, también se mencionó que este tipo de declaraciones, sin pruebas contundentes, podrían tener un efecto negativo en el futuro. Riveros intervino también al afirmar que ese tipo de afirmaciones del presidente hacen que sus palabras pierdan cada vez más fuerza.

“Me parece, desde la perspectiva del presidente Petro, es que sus palabras están perdiendo importancia. Cada vez son más intrascendentes, cada vez a la gente le importan menos, incluso a los funcionarios de su propio Gobierno. A mí me impacta mucho que el presidente dice cualquier cosa, lanza una propuesta, lanzó, por ejemplo, la de las inversiones forzosas y la de todas las personas que estaban como alrededor y relacionadas con el tema. El mensaje que le daban, por ejemplo, a los bancos era: ‘tranquilos, eso no va a pasar, venga, más bien hacemos un acuerdo’. Es como no le demos importancia a las palabras del presidente”, dijo Riveros.

Comparaciones con el nazismo y Goebbels: ¿trivialización del pasado?

Otro de los puntos álgidos en los discursos recientes de Petro es su constante uso de comparaciones con el nazismo. En varias ocasiones, el presidente ha equiparado a sus críticos y opositores con figuras como Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Además, ha calificado de "nazis" a personajes como Alejandro Ordóñez, exprocurador general de la Nación, y a Elon Musk, propietario de Twitter.

“Embarcar al país en absurdos, como, por ejemplo, que lo quiere tumbar el presidente del Senado porque se está poniendo al presupuesto. Uno no puede embarcarse en absurdos como que Elon Musk está viendo a ver qué hace con Petro. La verdad, me dio mucha vergüenza, porque el parecido con Maduro era evidente en esas declaraciones. Yo, la verdad, lo que veo es un presidente cada vez más aislado”, dijo Luis Ernesto Gómez

De hecho, Gómez expresó su desilusión con el actual Gobierno: "Mi sentimiento es de desilusión porque se perdió una gran oportunidad. El proyecto de alternancia democrática que muchos apoyamos con Petro, lamentablemente, está siendo destruido por la propia personalidad conflictiva del presidente".

Además, se señaló que el uso repetido de palabras como "nazismo" o "fascismo" para describir a sus adversarios podría llevar a que pierdan su verdadero significado.

"Es como una moneda que se gasta de tanto usarla. El presidente está diluyendo la fuerza histórica que tienen estos términos, y eso es peligroso", apuntó Gómez.

Polarización: ¿estrategia o consecuencia?

La estrategia discursiva de Petro ha sido vista por muchos como una forma de mantener la polarización en el país. Algunos analistas sugieren que este ambiente de enfrentamiento le beneficia políticamente, ya que lo posiciona como un líder que lucha contra un "establecimiento" corrupto y opresor. Sin embargo, otros consideran que esta estrategia es contraproducente y está debilitando su capacidad de gobernar.

“Lo preocupante es que la situación política del país sea así de tensa, más allá de las palabras del presidente en eso claro que le cabrá responsabilidad a al presidente, pero yo creo que la polarización le viene políticamente. Le viene mejor a Petro que a sus opositores. Por eso él insiste en ella y por eso no entiende uno que sus opositores hagan ese juego, pero porque el clima de cuál es el de polarización son los resultados de Petro”, opinó Álvaro Forero.

De otro lado, Daniel Mejía dijo que si el presidente tiene pruebas del supuesto atentado tiene que presentarlas, de lo contrario es una irresponsabilidad.

“El presidente tiene el deber de poner en conocimiento de las autoridades de información que tiene, porque en el discurso de ayer dijo que están corriendo ríos de dinero del narcotráfico para tumbarme y hay un plan para asesinarme en menos de tres meses. ¿Ya puso en conocimiento de la Fiscalía? Yo creo que el presidente debería uno no tiene que revelar la información. Debería haber un acta o una reunión con la fiscal general que sea de conocimiento público, en donde el presidente y la fiscal abran una investigación por el presunto atentado que va a ocurrir contra el presidente Gustavo Petro. De otra manera, uno es una irresponsabilidad salir con estas historias”, opinó,

¿Hacia dónde va el gobierno?

A pesar de las duras críticas, Petro sigue adelante con su agenda política. No obstante, los constantes conflictos, tanto dentro de su gobierno como con otros sectores, han retrasado la aprobación de leyes clave, como el presupuesto nacional.

“El Gobierno está dedicado a la confrontación o no a la ejecución. También quisiera creer que no, que son muy poquitos los que realmente creen semejante visión paranoide de la realidad de que lo van a tumbar, de que hay golpe de Estado, de que lo quieren matar, que le van a cerrar la cuenta de Twitter, pero lamentablemente el 25 por ciento del país, una cuarta parte del país no es poquito. Esa cuarta parte del país está absolutamente convencida que lo que está pasando en este momento este momento con el Gobierno es que no dejan gobernar al presidente”, añadió Luis Ernesto Gómez.