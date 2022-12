Para la Corte, ¿cuál de los ternados sería el fiscal apropiado? Expertos analizan

Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia en la Justicia, y Francisco Bernate, abogado, pasaron por los micrófonos de BLU Radio para hablar sobre la elección del nuevo fiscal general de la Nación, luego de que la Corte Suprema escuchara a los ternados: Clara María González, Francisco Barbosa y Camilo Gómez.

“Las presentaciones fueron juiciosas, preparadas con la asesoría de penalistas, fueron presentaciones atractivas. El doctor Barbosa me llamó la atención por querer ser fiscal de los territorios y no del bunker; de Camilo Gómez me pareció interesante el reporte que tiene de cómo la Fiscalía ha perdido el 50% de los casos; y la doctora Clara González me sorprendió el componente tecnológico para ser más eficiente”, indicó Herrera.

“Apreciamos tres excelentes hojas de vida con visiones comunes, pero todos dan cuenta de una situación difícil en la Fiscalía General de la Nación. Cada uno desde su experiencia tomará en consideración los puntos de vista importantes”, afirmó Bernate.

¿Cuál es el perfil que está buscando la Corte Suprema?

“Hubo preguntas comunes para todos, creo que eso refleja la preocupación de la Corte frente al fiscal general, pero también dejan ver las inquietudes que dejó el pasado proceso (…) ¿Cómo se manejará el caso Odebrecht? Eso hace pensar que no están del todo tranquilos”, mencionó Bernate.

Propuestas de los ternados

“Pienso que la propuesta de Barbosa de ser un gerente en la investigación me parecer relevante para las personas que quieren un fiscal más próximo que controle el delito menor que es el más incisivo, pero eso sin descalificar las propuestas de los otros ternados”, señaló Herrera.

“Por primera vez el fiscal será elegido por unanimidad por el cuórum precario que tiene la Corte”, añadió.

Escuche el análisis completo de los expertos en el audio adjunto.

