Paro arrocero continúa: productores rechazan propuestas del Gobierno nacional

El paro arrocero sigue generando tensión en diversas regiones del país, como Meta, Huila, Tolima y otras zonas productoras. A pesar de las recientes reuniones entre los productores y el Gobierno nacional, las propuestas presentadas no lograron calmar las inquietudes de los agricultores, quienes decidieron continuar con el paro indefinido. En un nuevo pronunciamiento, líderes del sector confirmaron que los bloqueos seguirán activos.

Uno de los puntos más críticos de la negociación es la propuesta del Gobierno de pagar hasta una cifra determinada para aliviar la situación de los arroceros. Sin embargo, los productores han rechazado este ofrecimiento, argumentando que no resuelve los problemas estructurales que enfrenta la industria. Según Gabriel Núñez, gerente de Usos Saldaña, la deuda que tienen muchos arroceros con el agrocomercio es impagable. Las medidas propuestas no son suficientes, ya que no se ha planteado una solución integral a largo plazo.

Además de la cuestión de las deudas, los productores exigen la implementación de medidas urgentes para estabilizar los precios del arroz en el mercado, que han caído drásticamente, afectando gravemente la rentabilidad de los cultivos. También piden que se invierta en infraestructura de riego, fundamental para mejorar la productividad de las tierras. La lucha contra el contrabando, que afecta directamente la competitividad de los productores nacionales, es otro de los puntos que sigue en pie.

En cuanto a las soluciones ofrecidas por el Gobierno nacional, se destacaron líneas de financiamiento para aliviar las deudas de los arroceros. Sin embargo, los productores consideran que estas opciones no abarcan la realidad de muchos agricultores, quienes tienen compromisos con el agrocomercio que, según ellos, no se verán solucionados con los créditos propuestos. La deuda de los arroceros, aseguran, es tan elevada que no podrán hacerle frente a la carga con las condiciones actuales.

A pesar de las propuestas, el sector sigue firme en su postura. Los bloqueos en las carreteras, aunque permitiendo los llamados corredores humanitarios para el paso de vehículos de emergencia, continuarán de manera indefinida hasta que se logren soluciones más satisfactorias para los productores de arroz en el país.