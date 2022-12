Paro camionero tiene completamente bloqueado a Arauca: gobernador

Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, se refirió en Mañanas BLu a las afectaciones producto del paro de camioneros en el oriente del país.

"Está completamente bloqueado, no hay salidas. ocasionalmente dejan pasar uno que otro vehículo particular, mas no dejan pasar ningún vehículo de carga ni de pasajeros", indicó.

Publicidad

Vea también: Paro camionero será por tiempo indefinido: Felipe Muñoz, director de ATC

"Arauca tiene tres salidas por tierra, la principal que es la vía nacional que va por Tame hacia Yopal - Villavicencio, que es la que se está señalando por el río Tame, allí hay unos 50 camiones bloqueando. También hay dos salidas adicionales , una que va a Norte de Santander por Boyacá - Cubará que también hay bloqueo, y otro pequeño bloqueo sobre la zona que va hacia la Caboya. Son los tres sitios, que permiten tener salida a través del departamento: no hay más, por tanto cualquier afectación nos bloquea completamente", sostuvo el funcionario.

Las manifestaciones que se viven en Arauca, son las primeras que se adelantan en el país por parte de transportadores de carga pesada. De acuerdo con el director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Felipe Muñoz, las movilizaciones serán por tiempo indefinido y se deben a la crisis que vive el gremio.

Escuche esta entrevista:

Publicidad

Publicidad