Parque Muvdi reabriría sus puertas en Barranquilla con nuevo modelo de negocio

Es el Parque Muvdi, sobre el que la Gobernación del Atlántico andaría en un plan para ponerlo a funcionar el año que viene. Ese parque tiene una historia bien particular.

Está ubicado en unos terrenos que están realmente por el municipio de Soledad, en la vía que lleva al aeropuerto, y que fueron donados por la familia de Elías Muvdi, un emigrante palestino que llegó a Barranquilla a principios de 1900 y que después de hacerse rico con el comercio se convirtió en filántropo y donó unas 150 hectáreas de tierra a Barranquilla.

El Parque Muvdi tiene unas 8 hectáreas fue inaugurado en julio de 1986, cuando el hoy senador Fuad Char y dueño de la cadena de supermercados Olímpica, era Gobernador del Atlántico. Era un parque pensado para familias populares basado en atracciones acuáticas y hace 28 años era una novedad porque tenía toboganes, piscinas de olas, un lago y hasta una planta propia de tratamiento de agua.

En un principio el parque lo administró la Gobernación y lo visitaron más de medio millón de personas en menos de un año. Pero fue mal manejado, no tenía mantenimiento, se quebró y en 1989 decidieron cerrarlo y entregarlo a una entidad privada. En 1992 lo volvieron a abrir y 9 años después cerró de nuevo. Lo tomaron las cajas de compensación familiar del Atlántico que eran Comfamiliar, Cajacopi y Combarranquilla, pero tampoco funcionó, así es que el Departamento lo tomó de nuevo y permanece cerrado. Incluso el ex Gobernador Eduardo Verano intentó entregarlo en concesión pero no hubo oferentes.

Ahora el gobernador Antonio Segebre piensa en abrirlo de nuevo y convertirlo en un pulmón verde en una zona que está llena de bodegas y fábricas. Calculan que necesita unos 10 o 12 mil millones de pesos y muy seguramente la propuesta de diseño será distinta y se abolirá como parque acuático y acabará cumpliendo otras funciones de recreación.

La pregunta de siempre es por qué nunca funcionó, incluso como parque acuático. Si funciona, por ejemplo, Piscilago de Melgar, por qué el Muvdi no.

Y como negocio el tema de los parques se mueve bien en Colombia, incluso en 2005 se creó la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones que tiene unos 30 miembros y genera estudios al respecto con cifras interesantes. En Colombia los parques de diversiones y temáticos reciben más de 10 millones de visitantes y el 50% de los asociados el gremio reporta que sus ingresos son superiores a los 5 mil millones de pesos en promedio. Más del 25% de los visitantes de los parques pertenece al estrato 3, el 33% está entre los 19 y 40 años y el 37% pasa de 3 a 5 horas en un día de visita al parque.

Quizás parte de ese éxito se debe a que cuando son administrados por los privados los parques funcionan, es el ejemplo Salitre Mágico en Bogotá que lo administra la Compañía Internacional de Entretenimiento de México, o el mismo Parque Mundo Aventura, que genera unos 1.500 millones de pesos mensuales en utilidades y lo administra Corparques. Este parque es el mismo del fallo del Tribunal de Cundinamarca que determinó que sus terrenos son de uso público y ahora su jurisdicción fue traspasada al Instituto Distrital de Recreación y Deporte y su entrada es gratis. Vamos a ver con evoluciona con el IDRD de por medio.

Ejemplos hay muchos, como el Parque Nacional del Café, Panaca, Parque de la Caña, los parques de las cajas de compensación en fin… al final este negocio de los parques que no mueve menos de 600 mil millones de pesos al año en Colombia y bien manejado funciona. Esta la movida de hoy con los planes con el parque Muvdi de Barranquilla, lo que puede ser un negocio rentable y lugar de adecuado de esparcimiento y en general con la industria de los parques.

Por Juan Fernández

Periodista El Espectador