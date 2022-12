Particulares que presten transporte público podrían ser chatarrizados: Germán Cardona

Los vehículos particulares que presenten servicio de transporte público podrían ser chatarrizados, de aprobarse un proyecto que fue presentado al Congreso de la República, según reveló en BLU Radio el ministro de Transporte, Germán Cardona.



“Uno de los artículos dice: ‘todos aquellos vehículos particulares que presten servicio público podrán ser chatarrizados’. La primera vez se les aplica una sanción y la segunda vez se podrán chatarrizar. Esa sería una solución”, explicó.



Esta propuesta cobra importancia porque, de esa manera, se acabaría el servicio de Uber X, que – de acuerdo con los taxistas – es el que más afecta económicamente al gremio. “Vehículos particulares no pueden prestar servicio público y punto. Así funciona en todo el mundo”, enfatizó.



De otro lado, el ministro sostuvo que es urgente legalizar las plataformas que prestan servicio de transporte público en el país y sostuvo que es necesario actualizar al gremio de taxistas para que compitan al mismo nivel: “Esas plataformas, o la legalizamos o nos encartamos con ellos. No hay duda que a la gente les gusta”.



Aseguró que su posición no contradice a lo manifestado por el ministro David Luna, quien este fin de semana manifestó que Uber es legal, porque él siempre ha sostenido que como plataforma es legal, pero presta un servicio ilegal.



“Uber, desde el punto de vista del servicio que está prestando es ilegal. No paga impuestos, no está inscrito, no funciona como deben funcionar.



Desde el punto de vista, como lo plantea David Luna, es legal, como lo es Airbnb y otra serie de aplicaciones”, argumentó.



