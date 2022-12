Pastrana pide reunión con Maduro antes de visita a Leopoldo López

En diálogo con Blu Radio el expresidente Andrés Pastrana se refirió a su visita a Venezuela en compañía de Sebastián Piñera, Felipe Calderón y Jorge Quiroga con el fin de visitar a los presos políticos Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos e indicó que buscará audiencia con el presidente de ese país, Nicolás Maduro, pese a que junto a Piñera no tengan “relación alguna con las cancillerías porque opinamos exactamente lo contrario del o que ellos opinan que es Venezuela” (Lea también: Pastrana llevará asistencia médica a Leopoldo López y buscará diálogo con Maduro ).

“La canciller Holguín opina que Venezuela es el ejemplo de la democracia de América latina y del mundo; para la canciller no hay violación a los Derechos Humanos, no hay violación a la libertad de expresión, no hay presos políticos. Estamos en orillas totalmente distintas, cuando el mundo entero sabe que hay presos políticos, no hay libertad de expresión, persecución a periodistas (…) Como no tenemos relación con la cancillería es difícil, por la vía diplomática, pedir una audiencia con el presidente Maduro. Ojalá, si él leyera esta noticia a través de Blu, supiera que estamos dispuestos a hacerlo”, añadió.

Pastrana y compañía visitarán a López y Ceballos para llevarles asistencia médica luego de que iniciaran en días pasados una huelga de hambre, razón por la que él mismo indica que espera “que la Cruz Roja pueda certificar cuál es el estado de ellos”.