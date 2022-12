Afirmaciones de The New York Times ofenden a miles de colombianos: uribismo

El partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, criticó este domingo al diario estadounidense The New York Times que en su editorial de este viernes acusó al exgobernante de "bloquear" la paz en el país y dijo que ese texto "constituye una ofensa para millones" de ciudadanos.



"Sus afirmaciones (las del periódico) constituyen una ofensa para los millones de colombianos que nos opusimos a un acuerdo (de paz) que daba impunidad total a los autores de delitos de lesa humanidad y los premiaba con participación política", señala un comunicado del partido.



Editorial contra Uribe



“El hombre que bloquea la paz en Colombia”, así se titula el editorial en The New York Times dedicada al expresidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado como el hombre que tiene la llave para resolver el acuerdo de paz con las Farc.



“No es demasiado tarde para que el señor Uribe, quien sigue siendo popular entre muchos colombianos, se porte como un hombre de estado en vez de un saboteador. Las decisiones que tome en las próximas semanas podrían determinar si avanza el proceso de paz que inició su sucesor, Juan Manuel Santos, o si será otra oportunidad perdida. Un fracaso sería trágico, y muy probablemente arruinaría el legado de Uribe, particularmente porque él no ha ofrecido una alternativa viable”, dice.



A juicio del diario, las propuestas que ha hecho Uribe para modificar el acuerdo después de la victoria del NO en el plebiscito, son “poco realistas”. En particular, los cambios que quiere en el Tribunal Especial para la Paz, que es el corazón del acuerdo.



Aunque invita a Uribe a tomar decisiones que encarrilen el proceso de paz, aplica críticas muy fuertes. En particular, el lenguaje utilizado durante la campaña del plebiscito, en donde “se hicieron afirmaciones sin evidencia como que el acuerdo afectaría el sector privado”.



El texto cierra con una propuesta y una sentencia.



“Si Uribe tiene una mejor y más factible idea, debería enviar una delegación a La Habana para buscar compromisos en temas como justicia y participación política”, dice el medio.



“Aunque el Gobierno y las Farc siguen comprometidos con el cese bilateral al fuego, nuevos brotes de violencia podrían surgir si el actual impase se prolonga. Si se vuelve a las batallas, lo cual no se puede descartar, sería catastrófico. Y si sucede, Uribe sería el principal culpable”, agrega.