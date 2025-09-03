Ataque con gasolina a soldados: Defensoría acusa a disidencias que dialogan con Gobierno

Un oficial y un soldado profesional, integrantes de la Brigada 27 del Ejército, resultaron gravemente heridos luego de que civiles les rociaron combustible y les prendieron fuego en la vereda Siloé de Villagarzón, Putumayo.

El grave ataque se dio en medio de operaciones contra laboratorios de procesamiento de droga que la comunidad pretendió detener.

“Nuestro subteniente, quien presenta quemaduras en el 75 % de su cuerpo en tercer grado, y nuestro soldado profesional, quien presenta quemaduras en aproximadamente el 30%, están fuera de peligro. Son atendidos en una clínica en Florencia, y estamos haciendo las gestiones para evacuarlos hacia Bogotá y atenderlos en nuestro hospital militar”, contó el general Erick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional.

Uno de los agravantes, según denunció la Defensoría, es que este hecho habría sido cometido por civiles amenazados por las disidencias Comandos de la Frontera, que hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo en conversación de paz con el Gobierno.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

En esa medida, la Defensoría además de expresar su solidaridad con los heridos, planteó la necesidad de suspender los diálogos con el grupo ilegal asegurando que el constreñimiento a civiles va en contra de los principios de buena fe, humanidad y compromiso con el desescalamiento de la violencia.

“En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición”, agregaron en el comunicado.

Publicidad

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional ofreció una recompensa de hasta $200 millones para ubicar a los dos responsables.

“Estas dos personas incurrieron en delitos, entre muchos otros, tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público y concierto para delinquir. No podemos permitir que mientras las tropas se arriesgan y cumplen la misión constitucional para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz en las regiones más afectadas del país, nuestros soldados sean atacados de esta manera y que haya participación de la población civil en ello”, puntualizó Rodríguez.