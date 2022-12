Choque entre congresistas por presencia de Farc en la biblioteca del Congreso

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, lamentó la presencia de delegados de las Farc en la biblioteca del Senado sin su autorización ni previo conocimiento.



Según Lizcano, él solo se enteró de que las Farc estarían en el Congreso, cuando ya estaban allí.



Dijo que pese a que la biblioteca es pública, sí habría una responsabilidad de quien facilita ese tipo de reuniones.



“Hacia las 5:00 de la tarde varios senadores se acercaron a preguntarme si yo tenía conocimiento de la presencia de las Farc en el Congreso. Inmediatamente investigué. Nosotros preferimos que en estos temas de visitas de las Farc al Congreso cuenten con nuestra autorización”, manifestó.



“Nosotros no estábamos enterados, no nos habían pedido autorización ni nos habían dicho nada. En todo caso, es una biblioteca pública”, finalizó.



Por su parte, la representante a la Cámara senadora de la Alianza Verde Ángela María Robledo, quien invitó a los miembros de las Farc al Congreso de la República, explicó en entrevista con BLU Radio que no necesitaba el permiso de Lizcano y criticó que el senador Éver Bustamante denunciara, haciendo referencia a su pasado como guerrillero del M-19.



“No le tengo que pedir permiso para hacer reuniones, ese es un espacio público y sé que lo que pasó fue que Éver Bustamante, el exguerrillero del M-19 que hoy es senador, puso la denuncia y el senador Lizcano suele a veces amedrentarse ante este tipo de intervenciones”, manifestó Robledo.



Incluso, recordó que el propósito del proceso de paz es que las Farc dejen las armas e ingresen a la política, por lo que no vio nada de malo ese tipo de reuniones.



“De eso se trata el proceso de paz, del ingreso de los miembros de las Farc a la política y la dejación de armas”, comentó.



Finalmente, explicó que sí facilitó la reunión, pero no hizo presencia en la misma.



“Pidieron el espacio porque un grupo de ciudadanos que van a hacer la veeduría sobre la implementación de los acuerdos nos pidió una reunión con un grupo de organizaciones y también sabíamos que iban a ir algunos miembros de las Farc. Yo sabía eso, pero no estuve en la reunión y facilité la reunión”, finalizó.