Colombia está cerca de poner fin a conflicto de cinco décadas: Consejera de DDHH

El Gobierno de Colombia invitó a toda la sociedad a involucrarse en la implementación del Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas, como un mecanismo para la construcción de paz, durante su participación en el Foro de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que tiene lugar en Ginebra (Suiza) del 14 al 16 de noviembre.



La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, recordó que Colombia es el primer país no europeo y el único latinoamericano en haber aprobado un plan de acción de este tipo, en su intervención en el panel National action plans to implement the UNGPs: stepping up Government commitments and action (‘Planes de acción nacionales para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas: intensificar los compromisos y acciones del Gobierno’).



“Colombia está cerca de poner fin a un prolongado conflicto que ha durado cinco décadas. El empeño por hacer de los derechos humanos una realidad es la principal insignia de este gobierno. Estamos absolutamente convencidos de que la única forma de alcanzar una paz estable y duradera es a través de un gran compromiso con los derechos humanos”, dijo la consejera presidencial.



“La herramienta cumplirá un año este diciembre y queremos invitar a toda la sociedad a involucrarse en su implementación. Esa participación convertirá al Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas en un instrumento útil para la construcción de paz”, afirmó Gaviria.



La relación entre derechos humanos, desarrollo sostenible y paz



La Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 contempla la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y no discriminación. “El respeto por los derechos humanos es y debe ser la base del desarrollo social, empresarial y económico para que este sea sostenible”, manifestó Paula Gaviria al finalizar la sesión.



En este sentido, Colombia asume con compromiso y coherencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos elaborados por Naciones Unidas. El proceso de paz y la implementación de los acuerdos son la hoja de ruta para que Colombia cumpla las metas de la Agenda 2030.



En cuanto a los desafíos existentes, Gaviria se refirió a la importancia “de fortalecer los diagnósticos del gobierno sobre los conflictos territoriales generados por los proyectos extractivos”. Especialmente en un escenario de posconflicto, “reconocemos la necesidad de unir esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los expertos”, indicó.



En ese marco, Colombia ha venido trabajando con autoridades regionales en temas relacionados con la capacitación y apropiación de los Principios Rectores y su implementación a través del mencionado plan de acción. Además, se están adelantando proyectos piloto de formación con sociedad civil, empresas y gobiernos locales en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.



Según la funcionaria, estos intercambios han dejado aprendizajes sobre experiencias internacionales; la adaptación a los contextos locales, como en los departamentos arriba mencionados; la priorización de los sectores minero-energético, de infraestructura y agrícola; la necesidad de seguir capacitando a los servidores públicos, que después serán clave en la implementación; y el fomento de la transparencia y la participación ciudadana. Sobre este último punto, Gaviria declaró que “la garantía de los derechos será el triunfo de la paz estable que buscamos construir y la participación es la mejor herramienta para lograrlo”.



En el panel, la consejera Gaviria compartió experiencias, retos y lecciones aprendidas presentadas por Natalia Piergentili Domenech, subsecretaria de Economía de Chile; Githu Muigai, fiscal general de Kenia; y Lee Sung-ho, director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur, entre otros países. Con este diálogo, Colombia cerró su participación en el foro, que finaliza hoy en la capital suiza.