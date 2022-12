¿Condenados por parapolítica podrían volver al Congreso?

Una proposición al artículo 97 de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)promovida por el Partido Conservador, y que ya cuenta con el aval del Gobierno Nacional, ha generado polémica en varios sectores que cuestionan la posibilidad de que condenados por parapolítica vuelvan a ser elegidos en corporaciones públicas, al recuperar sus derechos políticos.

El senador Juan Samy Merheg explicó que la propuesta busca que haya “igualdad para todos en temas políticos”, teniendo en cuenta la elegibilidad con la que gozan ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.



“En la subcomisión lo que definimos que lo que es bueno para uno debe ser bueno para todos, todos con el mismo rasero. Si ex guerrilleros, si ex jefes de la guerrilla pueden participar en política, por qué no el resto de personas que también, dentro del conflicto, quedaron inhabilitados políticamente”, expresó el parlamentario.

Así mismo, Merheg precisó que se está diciendo es que “deben ir a la JEP todos, absolutamente todos los que quieran contribuir con verdad, reparación y no repetición, y de esa manera se les quitaría también la inhabilidad política, como está sucediendo hoy con ‘Timochenko’ y todos los ex guerrilleros”.

Por su parte, el también senador Juan Diego Gómez, expresó que el tema “se abre desde los acuerdos de La Habana, donde se expresa que todas las personas que en el marco del conflicto hayan cometido actos delictivos pueden acogerse a la JEP”, al tiempo que explicó que las condiciones para acceder a los beneficios de esa justicia especial serían los mismos que se imponen hoy a agentes del Estado y ex integrantes de las hoy desmovilizadas Farc.

El tema será sometido a votación en la Plenaria del Senado, aunque ya cuenta con el apoyo de varias bancadas en el Congreso.



