De la Calle lleva a La Habana 410 propuestas del NO para discutirlas con Farc

La declaración la entregó Humberto de la Calle a su salida de la reunión con líderes de la Iglesia Católica, en el Palacio Arzobispa, en la Plaza de Bolívar. De acuerdo con de La Calle, esperan tener a partir de mañana una serie de reuniones productivas con las FARC, luego de aprobar este jueves el documento final que llevará el Gobierno a la isla.



“Mañana será la reunión para revisar el documento, con el fin de que sea completamente genuino y me parece que es suficiente”, agregó.



Tire y afloje



El jefe negociador del Gobierno confirmó que son cerca de 410 propuestas que llevarán a La Habana, algunas repetidas, entre ellas varias que hacen parte del punto de la Jurisdicción Especial para la Paz.



“En garantizar la sostenibilidad fiscal, aplicar la regla fiscal hay claridad que no existía antes, pero no tenemos problema en precisar. Sobre el respeto a la propiedad privada y la libertad de mercado en el punto de la reforma rural, también se llegaron a unas precisiones”, agregó de La Calle.



Frente a ese documento, Óscar Iván Zuluaga que “allí estarán establecidas claramente las diferencias y las propuestas de los del No y las víctimas. Allí estarán los cambios profundos", agregó Zuluaga.



El líder del gobierno en La Habana habló también de los puntos difíciles, como “las inhabilidades electorales para miembros de las Farc. Ese es un tema complejo, difícil. Allí ha habido poco movimiento. También sobre las sanciones restrictivas de la libertad, pero lo que sí es cierto es que se ha hecho un esfuerzo muy grande para nutrir el acuerdo”, explicó.



De La Calle aseguró que tiene lógica primero abordar las propuestas del No y luego pensar qué mecanismo de refrendación usarán para ese nuevo acuerdo, pero aceptó que el Gobierno no descarta ninguno.



Finalmente, dijo que la situación del cese es frágil y que el preagrupamiento de las Farc es temporal.



Mañana, a las 8:30 a.m, se reunirán de nuevo en el Ministerio del Interior el comité técnico para definir el documento que llevarán a La Habana. Por el momento, están confirmados solo los asesores de ambas delegaciones.



Sentimientos encontrados



Anterior a eso, en la mañana y al medio día, se dieron una serie de comentarios cruzados. Mientras todos han celebrado el ambiente constructivo de las reuniones, con propuestas y avances, Ordóñez aseguró que no han avanzado para nada en puntos claves.



"No hemos avanzado en temas esenciales, en los aspecto fundamentales y problemáticos en materia de impunidad, en materia de justicia transicional y elegibilidad política", explicó Ordóñez.



El siguiente en hablar fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien habló de las declaraciones del presidente Santos en Londres acerca de la implementación del acuerdo de paz. Explicó que es muy diferente la implementación a la refrendación y que el presidente Santos no descarta un plebiscito.



Martha Lucía Ramírez dijo que ya están los insumos para que en La Habana salga un nuevo acuerdo, un acuerdo nacional.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





