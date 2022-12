Dejemos atrás la guerra, es hora de perdonar, reconciliarnos y buscar la Paz: César Gaviria

El Si a la Paz se trasladó a Nariño con el fin de recorrer todo el sur del país y el departamento de Nariño , gira que incluyó la realización de una misa en pleno Santuario de Las Lajas a donde se trasladaron cientos de feligreses a escuchar sobre el SÍ a la Paz.



En la Iglesia de Las Lajas el expresidente Gaviria se tomó literalmente el púlpito para pedirle a los colombianos que empecemos a reconciliarnos y dejemos atrás la guerra " no es manteniendo 50 años mas de guerra como vamos a construir Paz, es dejando atrás a los acostumbrados a la guerra y dejando que la gente que no quiere mas guerra construyan una nueva Colombia , lejos de 50 años de guerra " dijo Gaviria en la Iglesia .



Al respecto , Monseñor Arturo Correa, obispo de Ipiales, sostuvo que estos acuerdos de La Habana son una gran oportunidad para acabar con la guerra y empezar a construir la Paz, "los acuerdos son una oportunidad de abandonar la guerra, no la podemos dejar pasar, debemos dejar atrás la guerra y empezar a trabajar por la Paz" dijo Monseñor Correa .



La Campaña del SÍ a la Paz continúa su intenso recorrido haciéndo pedagogía a los acuerdos , en las próximas horas el expresidente Gaviria visitará Antioquia , Valle, Tolima, Cauca, Huila, Sucre, Cordoba, Cesar, Meta, Magdalena, Caldas, Arauca, Atlantico y Bolívar.