Dígale a Santos que afloje un poquito: la petición de Uribe al papa Francisco

Luego de la reunión con el papa Francisco y el presidente Juan Manuel Santos, el senador Álvaro Uribe agradeció al sumo pontífice su acogida, pero no mostró ningún cambio en su posición frente a los acuerdos con las Farc.



“Le expliqué de nuestras preocupaciones. Después de que ganó el NO hubo unos diálogos, hubo unas modificaciones, pero hay unos temas que subsisten y el Gobierno no ha querido reformarlos. Yo simplemente le dije a su santidad: ‘el tiene su tesis, puede imponer todo esto’ y me atreví a decirle que aflojara un poquito”, dijo.



Agregó que le dejó en claro al papa que él es “apenas una de las muchas personas que el 2 de octubre votó por el NO”.



“Todas esas personas y yo queremos la paz y tenemos desacuerdos. Debo mencionar que entre esas personas hay colombianos que tienen muy profundas convicciones sobre lo que le conviene a la patria”, dijo.



Uribe pidió también reveló que pidió a Santos "apertura" para reformar algunos de los aspectos del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.



Uribe mantuvo una reunión en privado con el papa Francisco después de la que tuvo el pontífice con Santos y posteriormente ambos se encontraron con el pontífice en el palacio apostólico del Vaticano.



El expresidente precisó que pidió a Santos que "modificase los acuerdos y temas muy delicados que no él ha querido reformar y le pedí apertura delante de su santidad".