Docentes universitarios aplauden acuerdo de Paz e instan a construir un nuevo país

Los docentes se declaran “esperanzados” en que lo acordado permita la construcción de un nuevo país, “en el que la controversia se dirime en la arena política y no con las armas”.



Este es el texto de la carta:



Los abajo firmantes profesores universitarios de diferentes disciplinas, universidades y regiones, unimos de nuevo nuestras voces para aplaudir la dedicación con que voceros del No y del Sí, Gobierno y FARC, han trabajado para avanzar de manera rápida y decidida hacia un nuevo acuerdo de paz con ese grupo guerrillero, escuchando las voces y manifestaciones desde la calle y en las redes.



Nos declaramos esperanzados de que este esfuerzo nos permita encontrarnos alrededor de lo que debe ser el gran proyecto nacional: la construcción de un país en que la controversia se dirime en la arena política y no con las armas, y en que la guerra no es un obstáculo para la prosperidad compartida. Esta construcción es deber y responsabilidad de todos y no da espera, pues hay vidas humanas en riesgo.



Exigimos de todos los líderes involucrados en el actual proceso su voluntad expresa y su esfuerzo continuado para marcar decididamente el momento en que, por fin, podamos dedicar todas nuestras energías a esta construcción de una nueva Colombia.



De la misma manera como le exigimos a los líderes políticos su compromiso para culminar exitosamente esta negociación y llegar a un acuerdo para el país, nos comprometemos desde la academia, como profesores y como estudiantes, a que nuestros trabajos de aprendizaje, formación e investigación se pongan al servicio del análisis, seguimiento y evaluación rigurosos de los acuerdos y su puesta en marcha.