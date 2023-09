Durante cese al fuego con ELN se han dado seis acciones violentas atribuidas a ese grupo: Cerac

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, publicó un informe sobre el primer mes de cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y el ELN , que empezó el pasado 3 de agosto tras un acto de instalación en Bogotá. Hasta el momento, según el ente, se han registrado seis acciones o eventos violentos que son atribuibles a esa guerrilla, cinco de ellos serían incumplimientos al cese.

Las violaciones al cese al fuego bilateral se habrían registrado en Chocó, Arauca, Cauca y Santander y aún no hay registro sobre presuntos incumplimientos por parte de la fuerza pública.

"Durante el último mes hubo otros cuatro combates con participación del ELN contra otros grupos armados de conflicto: tres contra grupos pos FARC y uno contra el Clan del Golfo. Esos combates no son considerados como violaciones o incumplimientos ya que en ellos el ELN no falta a ninguno de los compromisos que rigen el cese el fuego acordado entre el Gobierno y esa guerrilla", señalaron desde Cerac.

En el mismo periodo, se registraron 23 acciones violentas que no fueron atribuidas a ningún grupo, pero que ocurrieron en municipios con del ELN.

"Hubo un combate entre el Ejército y el ELN en Norte de Santander en el que no hubo reporte de víctimas. No se conoce qué grupo tuvo la iniciativa. No se considera una violación a los compromisos del CFBTN debido a que no se conoce el grupo que tuvo la iniciativa en ese combate.", explicó el informe.

