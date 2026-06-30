Abatido alias ‘Bola Ocho’, cabecilla del ELN detrás de ataque a helicóptero que dejó varios heridos

El Ejército Nacional informó la neutralización de alias ‘Bola Ocho’, señalado como cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Luis José Solano del ELN, durante operaciones militares desarrolladas en zona rural del municipio de Morales, en el sur de Bolívar.

De acuerdo con la institución, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N• 9 sostuvieron combates contra integrantes de esa estructura armada, una operación en la que fue neutralizado el presunto cabecilla, a quien las autoridades responsabilizan de coordinar múltiples acciones terroristas mediante el uso de drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública en Bolívar, Cesar y otras regiones del país.

🔴 #LoÚltimo | En el desarrollo de operaciones militares ofensivas en zona rural del municipio de Morales, #Bolívar, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, de @Ejercito_Div1, sostuvieron combates contra integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN, frente Luis José… pic.twitter.com/hAsvD8nhOZ — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 30, 2026

Según el Ejército, alias ‘Bola Ocho’ sería el presunto responsable del ataque ocurrido el pasado 28 de febrero de este año contra un helicóptero militar que desarrollaba operaciones en el sur de Bolívar, hecho que dejó ocho militares heridos.

Además, las investigaciones lo vinculan con otros atentados de alto impacto, entre ellos un ataque con drones registrado en agosto de 2025, en el que murió un soldado y siete más resultaron heridos y también el atentado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, donde fallecieron dos militares, y la acción terrorista contra el Batallón de Infantería N.° 14, en Aguachica, Cesar, que dejó siete soldados muertos y 30 uniformados heridos.



Durante la operación fueron incautadas armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación, más de siete millones de pesos en efectivo y documentación de interés para las labores de inteligencia, además de teléfonos celulares que serán analizados dentro de las investigaciones.