El mayor peligro de la paz es el Clan del Golfo: Todd Howland

El representante de la ONU en Colombia, Todd Howland, advirtió que el mayor peligro que corre el posconflicto en el país es el Clan del Golfo.



Según Howland, este grupo ilegal estaría reclutando gente en diferentes departamentos para poder fortalecer su operación a nivel nacional.



"Creo que se está cantando una victoria temprano, lo que sigue siempre es difícil, y no es simplemente que las Farc salgan de esas áreas, porque como ustedes saben, hay tantos otros grupos ilegales (…) El Clan Del Golfo está moviendo, el ELN se está moviendo, otros grupos se están moviendo; ese es el tiempo crítico, no solamente para el Gobierno sino para toda la sociedad, cómo vamos a parar eso, para darle a esa gente una oportunidad en una Colombia desarrollada y moderna”, dijo Howland.



“Yo creo en varias áreas del país es el peligro más grande, Antioquia, Córdoba, norte De Chocó Y más abajo, ya tenemos varios líderes asesinados por ellos", señaló el representante de la ONU.



Sobre la posibilidad de que el Clan del Golfo esté reclutando disidencias de las Farc, Howland indicó que depende de la efectividad de los programas del Gobierno durante el posconflicto que estos sujetos no decidan seguir haciendo parte del conflicto bajo esta estructura criminal.



“Claro que sí, porque en todos los procesos del mundo hay procesos de disidencia, claro qué hay un problema, porque si no hay claridad sobre lo que las Farc va a hacer por su trabajo de valor social, qué van a hacer por los próximos años, la gente va a decir, bueno qué voy a hacer, los otros me están ofreciendo un dinero bastante bueno para entrar en la ilegalidad; la sociedad tiene que decir no, ustedes que quieren salir de la ilegalidad tienen oportunidades para trabajar en los proyectos para reparar a las víctimas para crear una nueva Colombia ; y este es el momento, porque si la gente va a continuar en estos odios del pasado , esa gente va a ser empujada para hacer parte de esos grupos ilegales”, concluyó.



