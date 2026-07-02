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"El video no es ninguna evidencia”: FFMM reitera que alias 'Marlon' fue abatido

Las Fuerzas Militares de Colombia mantienen su posición de que Iván Jacobo Idrobo, alias 'Marlon', y principal cabecilla de las disidencias en el Cauca, fue abatido el pasado fin de semana.

Prontuario criminal de alias ‘Marlon’, cabecilla detrás de secuestro de contratistas en Cauca
Prontuario criminal de alias ‘Marlon’.
Foto: Suministrada
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

El general Hugo López, comandante de las FF.MM. aseguró que el video publicado por el grupo ilegal en los últimos días, en el que supuestamente el delincuente habría sobrevivido a la operación ofensiva es falso.

“Se han realizado diferentes análisis, espectrográficos, y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, explicó López.

El alto mando descartó entonces que el material se pueda usar como una prueba contundente.

Prontuario de alias ‘Marlon’, criminal detrás del atentado en Cauca que dejó más de 20 muertos
Prontuario de alias ‘Marlon’, criminal detrás del atentado en Cauca que dejó más de 20 muertos
Foto: AFP

“De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación. Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones, de inteligencia, de exactitud, y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, añadió.

Alias 'Marlon', se había convertido en uno de los objetivos de alto valor para la fuerza pública por el control criminal que ejercía en el suroccidente del país con la expansión de las disidencias.

Llevaba más de 15 años de trayectoria dentro del grupo ilegal y recientemente habría ordenado el atentado con explosivos que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.

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