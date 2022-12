En entrega de menores de 15 años hay un retraso que Farc debe explicar: Jaramillo

El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, habló sobre el desarrollo y construcción de las zonas veredales pactadas entre el Gobierno y las Farc para proceder con la desmovilización y la entrega de armas y los diferentes episodios que se han presentado en los puntos de preagrupamiento entre miembros de esa guerrilla y algunas disidencias.



Jaramillo aseguró que se están esperando los resultados de la investigación que adelanta el Mecanismo de Verificación y Monitoreo y resaltó la urgencia que tienen las partes para lograr terminar las zonas de concentración para evitar nuevos hechos como el ocurrido entre disidentes y la columna Teófilo Forero.



“Esperemos esa investigación, es un tema serio, que con el doctor Humberto de la Calle luego del plebiscito dijimos: esto no da mucha espera. Teníamos que hablar con los señores del NO y volver a ir a las Farc, pero había que hacerlo rápido porque hay una situación interna en las Farc, es muy delicado, y esto lo que muestra es que si hay un problema”, indicó Jaramillo.



Agregó que hasta el momento no se tiene información adicional sobre las disidencias de otros cabecillas como ‘Gentil Duarte’ y ‘Jhon 40’, sin embargo hizo un llamado de urgencia para seguir avanzando en este proceso que permita brindar seguridad en las zonas de concentración.



Jaramillo aseguró que han venido sorteando una serie de problemas para la apropiación de los terrenos donde se construyen los campamentos, sin embargo, indicó que en el transcurso de esta semana se espera que en 17 campamentos las Farc puedan ingresar para terminar su construcción.





El comisionado indicó que las Farc dieron un gran paso al preagruparse en diferentes puntos muy cercanos a las zonas de concentración sin haber firmado el acuerdo, y señaló que a estos puntos primero ingresarán los guerrilleros y luego se incorporarán los milicianos.



Por último, se refirió a la entrega de menores de edad que hacen parte de las filas de las Farc, y aseguró que esta guerrilla debe dar una explicación por la demora injustificada en este procedimiento.



“Para los menores de 18 años se ha trabajado en un acuerdo desde marzo en un programa especial y se está discutiendo en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación (…) para los menores de 15 habíamos quedado que iban a salir a unos puntos transitorios administrados por la Unicef y ha funcionado muy lento y no hemos hecho sino llamar la atención de las Farc, ahí hay un retraso de las Farc que tienen que explicar”, concluyó.