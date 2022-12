Estaría dispuesto a reunirme con ‘Timochenko’: Andrés Pastrana

Uno de los promotores del NO, el expresidente conservador Andrés Pastrana, aseguró que estaría dispuesto a reunirse con las Farc en La Habana, y lograr, según él, un acuerdo de paz con el que los colombianos sí se identifiquen.



El expresidente aseguró que es necesario una reunión con quienes lideraron la campaña por el NO y aclaró que no solo es el expresidente Álvaro Uribe quien encabeza la oposición a los acuerdos de paz logrados con las Farc.



“Hay que rescatar dos cosas, el presidente tiene que convocar a ese gran acuerdo nacional. El presidente con los que tiene que hablar es con los del NO, no solo es el presidente Uribe, el partido conservador fue fundamental para que ganara el NO”, indicó Pastrana.



El exmandatario aseguró que está dispuesto a ir a La Habana a reunirse con los negociadores y con Rodrigo Londoño, y aclaró que en su momento, cuando estuvo invitado por el presidente Santos dejó claro que su acompañamiento se daría dentro de la “Constitución”.



“Yo estuve en la mesa invitado por el presidente Santos y le dije: lo acompaño dentro de la Constitución y la ley; vamos a hacer un buen acuerdo de paz”, dijo Pastrana quien rechazó la negativa de ‘Timochenko’ a recibirlo en Cuba.



“No entiendo porque ‘Timochenko’ no quiso hablar conmigo, no sé lo que estaban escondiendo, no entiendo por qué no me quiso poner la cara para hablar del futuro del país.”, concluyó.