Farc entregará a ONU caleta con 2 toneladas de explosivos en los Llanos del Yarí

Las Farc se aprestan a entregarle a Naciones Unidas una caleta de dos toneladas de explosivos que estaba oculta en los Llanos del Yarí, que fue la zona donde se cumplió la Décima Conferencia Guerrillera.



La guerrilla dijo que el material que hay en esta caleta es dinamita, cordón detonante, anfo y granadas.



Las Farc realizan la extracción del material donde se encontraba escondido para iniciar los protocolos de entrega que haría parte de la etapa de desarme de esa guerrilla.



Por otra parte, la ONU y demás comisiones encargadas están realizando las coordinaciones pertinentes para iniciar el proceso de destrucción de dicho material de guerra.



-Un accidente de tránsito entre dos buses dejó 17 personas heridas en el occidente de Medellín.



-El Gobierno de Colombia acaba de expedir un comunicado a propósito de los alegatos que presentó Nicaragua ante La Haya, en la demanda que pretende ampliar su plataforma marítima.



-Se confirma que el presidente de Palestina, Mahmud Abbas, asistirá a los funerales del expresidente israelí, Shimon Peres.



-El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, asegura que confía en no ser extraditado a Colombia, y cuestiona los beneficios otorgados a las Farc en el proceso de paz, mientras a él le toca el exilio.



-Familiares de Jeison Méndez, el comerciante que murió víctima de una fleteo en la localidad de Kennedy, hablan a esta hora de la decisión de un juez que envió a la cárcel al presunto responsable.



-El Centro Democrático radicó esta mañana cartas ante la Fiscalía y la Procuraduría expresando preocupaciones y falta de garantías para el plebiscito, por el ataque informático en la Registraduría. La colectividad le hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan el episodio lo antes posible.



-La Policía Nacional logra la erradicación de 33 hectáreas de hoja de coca que generaba más de 3 mil millones de pesos al sur del departamento del Meta.



-En municipios que tendrán zonas veredales como La Montañita y Cartagena del Chairá, el Ejército continúa la erradicación forzoza de cultivos ilícitos en el Caquetá.



-La Alcaldía de Bogotá anunció algunos cierres viales por el concierto del día de hoy de Aerosmith en el parque Simón Bolívar, las autoridades recomendaron llegar al evento sin vehículo particular.



-En alerta permanecen los organismos de socorro de Villavicencio por fuerte lluvias que afectaron la vía Restrepo, varias casas destechadas y la creciente del río Oca que afectó un puente peatonal.



-Un tren se descarriló en la mañana de hoy en New Jersey. Se reportan varios heridos.



-El petróleo se ubica en estos momentos muy cerca a los 50 dólares por barril, tras el repunte de las últimas horas del precio por el acuerdo entre los países de la OPEP.



-Seis países de América Latina rechazan condiciones del CNE para el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.



-Rusia proseguirá la campaña de bombardeos aéreos en apoyo de las fuerzas militares del presidente Bashar al Asad, a pesar de los reiterados llamamientos de Estados Unidos a cesar los ataques contra los barrios rebeldes del este de Alepo.

