Gobierno y líderes del NO se reunirán el lunes para recibir propuesta de víctimas

Luego de la segunda reunión entre representantes del NO y del Gobierno Nacional, ambas partes definieron una agenda para la próxima semana que incluye la presentación de los documentos por parte de las víctimas y de la excandidata presidencial Martha Lucía Ramírez y el procurador Alejandro Ordóñez.

"La propuesta nuestra están basadas en los temores de las víctimas de las Farc y que no fueron tenidos en los talleres regionales de víctimas. También la preocupación del cese al fuego bilateral", agrega Herbin Hoyos, periodista y representante de víctimas.





Carlos Holmes Trujillo, vocero de los del NO, confirmó la reunión del próximo lunes pero no habló de los temas en concreto.

"Hay que hacer un estudio detallado de esos temas. En concreto el lunes se entregarán los documentos, los analizaran y el jueves nos volveremos a reunir", agrega Holmes Trujillo



Por parte del Gobierno, el turno de vocería fue por parte del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. El funcionario dijo "que fue una reunión positiva. Vamos a ponerle la mejor fe, aunque es un trabajo difícil. El lunes se discutirán opiniones del cese al fuego".



En la reunión participaron, además, la ministra María Ángela Holguín, el general Jorge Enrique Mora Rangel, el presidente del Senado Mauricio Lizcano y por el NO Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque.