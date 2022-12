Habría división en las Farc tras resultado adverso en plebiscito

BLU Radio conoció que jefes de las Farc manifestaron a representantes del Gobierno que ellos se apegan a lo establecido por la Corte Constitucional, en el sentido de que si ganaba el NO en el plebiscito, el acuerdo se hundía y por eso para ellos no habría nada que renegociar con el Estado.



Sin embargo, dentro de los jefes negociadores de las Farc hay algunas divisiones: por ejemplo alias ‘Iván Márquez’ dijo que la única solución es una constituyente, mientras que ‘Pablo Catatumbo’ se opone a este mecanismo.



Por su parte, alias ‘Pastor Alape’ considera que a los acuerdos entre Farc y Gobierno sí se le podrían hacer algunos ajustes.



Respecto al anuncio presidencial de mantener el cese el fuego bilateral hasta el 31 de octubre, también habría algunas divisiones.



Cabe señalar que varias estructuras de las Farc que se estaban preconcentrando, estarían regresando a sus lugares de origen, especialmente en los departamentos de Cauca y Caquetá.



El número tres de las Farc, Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’, pidió a los integrantes de esa guerrilla que empiecen a movilizarse hacia "posiciones seguras para evitar provocaciones" en medio del limbo en el que quedó el acuerdo de paz tras imponerse el NO en el plebiscito del domingo.