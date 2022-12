Hagan campaña sin problema, el que los intimidaba ya no está: Santos a alcaldes

Promocionar el Sí al plebiscito sin temor porque están todas las garantías para hacerlo según el fallo de la Corte Constitucional, fue el llamado que el hizo el presidente Juan Manuel Santos a los alcaldes del país durante el evento de la Federación de Municipios.

Santos, sin hacer alusión al procurador general Alejandro Ordoñez, afirmó que pueden hacer campaña a favor del proceso de paz con total tranquilidad porque uno de los altos dignatarios que amenazaba con posibles sanciones contra funcionarios públicos ya no está.

“Me gustaría mucho que me ayudaran a hacer pedagogía. No se asusten porque algunos han querido intimidarlos. Uno de ellos ya no está. Ustedes pueden hacer campaña sin ningún problema. Lo dice la ley. Y no solamente deben hacer pedagogía. Pueden hacer campaña por el SÍ o por el NO. Lo único que no pueden hacer es usar recursos públicos para promocionar el sí o el no”, aseguró.

Agregó que los alcaldes y funcionarios públicos “no pueden coaccionar a sus subalternos si votan NO, amenazándolos con despedirlos. Pero de resto pueden hacerlo todo, incluso usar camisetas que digan SÍ a la paz. Pueden hacer manifestaciones, pueden ir a la plaza pública a echar discursos, espero que a favor del SÍ, y también del NO. Pueden hacerlo tranquilos y no van a ser investigados”.